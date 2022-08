Energia: Letta, 'costo bollette insostenibile, intervento a livello Ue e nazionale' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Il costo delle bollette è diventato insostenibile. Disaccoppiare i prezzi di elettricità e gas e di fonti fossili e fonti rinnovabili è fondamentale per abbassare i costi per cittadini e imprese. Sia a livello nazionale che europeo". Così Enrico Letta su twitter rilanciando quanto detto stamattina a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Ildelleè diventato. Disaccoppiare i prezzi di elettricità e gas e di fonti fossili e fonti rinnovabili è fondamentale per abbassare i costi per cittadini e imprese. Sia ache europeo". Così Enricosu twitter rilanciando quanto detto stamattina a Rtl 102.5.

