Energia | Draghi | ' livello costi gas insostenibili | stoccaggi al 90% entro ottobre'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - I costi del gas "hanno raggiunto livelli insostenibili. Noi abbiamo spinto molto in Europa per un tetto massimo al prezzo del gas. Al prossimo Consiglio europeo sarà presentata una proposta dalla Commissione". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenendo al Meeting di Rimini. "A differenza di altri Paesi europei - ha proseguito - le forniture di gas russo in Italia sono sempre meno significative, e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore di quanto avrebbe avuto in passato. Il livello di riempimento degli stoccaggi ha ormai toccato l'80%, in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% entro ottobre. Il governo ha predisposto i necessari piani di risparmio del gas, con intensità crescente a seconda della quantità di gas ...

