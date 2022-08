Energia: Draghi, 'in pochi mesi cambio radicale nostra politica, ridotta dipendenza da Russia' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Anche la crisi energetica dovuta all'invasione russa dell'Ucraina ha richiesto rapidità d'azione. In pochi mesi, abbiamo ridotto in modo significativo le importazioni di gas dalla Russia, un cambio radicale nella politica energetica italiana". Così il premier Mario Draghi al Meeting di Rimini. "Abbiamo stretto nuovi accordi per aumentare le forniture – dall'Algeria all'Azerbaigian. Gli effetti sono stati immediati: l'anno scorso, circa il 40% delle nostre importazioni di gas è venuto dalla Russia. Oggi, in media, è circa la metà. Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili – essenziali per ridurre la nostra vulnerabilità energetica, per abbattere le emissioni". "Nei soli primi otto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Anche la crisi energetica dovuta all'invasione russa dell'Ucraina ha richiesto rapidità d'azione. In, abbiamo ridotto in modo significativo le importazioni di gas dalla, unnellaenergetica italiana". Così il premier Marioal Meeting di Rimini. "Abbiamo stretto nuovi accordi per aumentare le forniture – dall'Algeria all'Azerbaigian. Gli effetti sono stati immediati: l'anno scorso, circa il 40% delle nostre importazioni di gas è venuto dalla. Oggi, in media, è circa la metà. Abbiamo accelerato lo sviluppo delle rinnovabili – essenziali per ridurre lavulnerabilità energetica, per abbattere le emissioni". "Nei soli primi otto ...

