Energia, Confindustria Ceramica: "Made in Italy a rischio" (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Il prezzo del gas in continuo aumento ha messo il settore italiano della Ceramica in una situazione "disastrosa". Il governo Draghi, oltre a insistere su un tetto al prezzo a livello europeo, dovrebbe intervenire con urgenza riattivando l'estrazione di gas dai giacimenti nazionali ancora sfruttabili e tutelare le imprese manifatturiere con misure finanziarie. E' quanto chiede Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica, contattato dall'Adnkronos. "Come Paese rischiamo di buttare una grossa fetta del Made in Italy". Sono oltre 260 le società attive in Italia nel settore della Ceramica, con più di 26mila addetti e un fatturato di 7,5 miliardi di euro. "Quasi tutte le aziende del settore stanno ritardando l'accensione dei forni in attesa di non si sa bene ...

