Emma Bonino candida in Calabria la madrina del divieto di fecondazione assistita (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex paladina dei diritti civili Emma Bonino ha deciso di candidare in Calabria come capolista di PiùEuropa alla Camera la madrina del divieto della fecondazione assistita: Dorina Bianchi. Guardando alla storia politica della leader di PiùEuropa sembra difficile credere che abbia deciso di inserire nel collegio plurinominale calabrese la relatrice della controversa Legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, il cui divieto di fecondazione eterologa è stato definito incostituzionale dalla Consulta. Sembra difficile da credere che le due politiche siano nella stessa parte dopo che nel 2005 si scontrarono in occasione dei due referendum per l’abrogazione della Legge 40. Da una parte ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex paladina dei diritti civiliha deciso dire income capolista di PiùEuropa alla Camera ladeldella: Dorina Bianchi. Guardando alla storia politica della leader di PiùEuropa sembra difficile credere che abbia deciso di inserire nel collegio plurinominale calabrese la relatrice della controversa Legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente, il cuidieterologa è stato definito incostituzionale dalla Consulta. Sembra difficile da credere che le due politiche siano nella stessa parte dopo che nel 2005 si scontrarono in occasione dei due referendum per l’abrogazione della Legge 40. Da una parte ...

giontonon : RT @ImolaOggi: E' inutile che oscurate i video Emma Bonino: 'Soros ci aiuta dal 1994 e lo rivendico' - dino_andreani : RT @CarloF0554ti: Se non fosse venuta fuori la collezione di prescelti da Calenda (feat. 'i territori'), oggi la twittosfera si sarebbe con… - ADRY465 : @emmabonino Emma Bonino hai già stufato vai in pensione che è meglio.! - GraziaMontefal2 : RT @FrancoArlati: Non faccio ironia,chiedo seriamente: Emma Bonino riesce ancora ad essere lucida e sul pezzo? - BorroniAnna1 : RT @FrancoArlati: Non faccio ironia,chiedo seriamente: Emma Bonino riesce ancora ad essere lucida e sul pezzo? -