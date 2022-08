Emergenza bollette, la Basilicata azzera il costo del gas per famiglie usando le compensazioni versate dalle compagnie petrolifere (Di mercoledì 24 agosto 2022) I cittadini e gli enti pubblici lucani non pagheranno più il costo del gas naturale, che pesa per più del 50% della bolletta. La Regione ha infatti varato una legge per il contrasto al caro energia che prevede “l’erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali”. La norma approvata in Consiglio regionale il 13 agosto e firmata mercoledì dal governatore forzista Vito Bardi cambia il sistema sulle compensazioni ambientali date alla Regione dalle società che sfruttano i suoi giacimenti di idrocarburi: il beneficio ricadrà direttamente sulle utenze mentre in precedenza i fondi erano destinati per obiettivi. La norma dispone “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) I cittadini e gli enti pubblici lucani non pagheranno più ildel gas naturale, che pesa per più del 50% della bolletta. La Regione ha infatti varato una legge per il contrasto al caro energia che prevede “l’erogazione gratuita mediante rimborso della componente energia del prezzo del gas fornito per le utenze domestiche dei residenti, delle pubbliche amministrazioni regionali, esclusi gli enti pubblici economici e le società partecipate, e degli enti locali regionali”. La norma approvata in Consiglio regionale il 13 agosto e firmata mercoledì dal governatore forzista Vito Bardi cambia il sistema sulleambientali date alla Regionesocietà che sfruttano i suoi giacimenti di idrocarburi: il beneficio ricadrà direttamente sulle utenze mentre in precedenza i fondi erano destinati per obiettivi. La norma dispone “la ...

fattoquotidiano : Emergenza bollette, la Basilicata azzera il costo del gas per famiglie usando le compensazioni versate dalle compag… - petergomezblog : Emergenza bollette, lo studio: “Dall’1 ottobre sono destinate a raddoppiare. Nel 2022 la famiglia tipo spenderà il… - berlusconi : Sul nostro Paese si sta abbattendo una gravissima emergenza. Il costo dell'#elettricità e del #gas è cresciuto da 4… - AngiolinaRuta : RT @fattoquotidiano: Emergenza bollette, la Basilicata azzera il costo del gas per famiglie usando le compensazioni versate dalle compagnie… - MarziaLoreti : ma dove pensa di andare @EnricoLetta con @NFratoianni,visto solo per parlare di porti aperti,mai di italiani,patrim… -