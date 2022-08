Elmas: “È stato emozionante indossare la fascia da capitano. Ndombele? Spero possa farlo a Napoli” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella giornata odierna la squadra allenata da Luciano Spalletti ha disputato un’amichevole contro la Juve Stabia dinanzi ad un Maradona gremito di persone. Lo scopo principale di questo match era quello di far giocare i nuovi acquisti e tutti colori che hanno trovato poco spazio in questo inizio di campionato. Uno di questi è sicuramente Eljif Elmas, il centrocampista macedone ha giocato solo da subentrato in queste prime due giornate e, dunque, è partito titolare con addirittura la fascia da capitano al braccio data l’assenza di Di Lorenzo. Al termine della partita, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha parlato proprio il centrocampista, queste le sue parole. ElmasSulla fascia: “Ringrazio il mister che mi ha dato la fascia, è una grande emozione, grazie a ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nella giornata odierna la squadra allenata da Luciano Spalletti ha disputato un’amichevole contro la Juve Stabia dinanzi ad un Maradona gremito di persone. Lo scopo principale di questo match era quello di far giocare i nuovi acquisti e tutti colori che hanno trovato poco spazio in questo inizio di campionato. Uno di questi è sicuramente Eljif, il centrocampista macedone ha giocato solo da subentrato in queste prime due giornate e, dunque, è partito titolare con addirittura ladaal braccio data l’assenza di Di Lorenzo. Al termine della partita, ai microfoni del canale ufficiale del club, ha parlato proprio il centrocampista, queste le sue parole.Sulla: “Ringrazio il mister che mi ha dato la, è una grande emozione, grazie a ...

