Elezioni | Tajani | ' Cannizzaro andrà avanti per il bene della sua Calabria'

DeepFakeJoke : @Antonio_Tajani Intanto Salvini propone di levare le sanzioni alla Russia. Da Mosca devono avergli ricordato chi co… - lorudago : @cardinale_anna @anubi_matt Tajani dice… film, prossimamente su queste elezioni. Povera Italia povera - Stegosauro : Tajani sarà, con ogni probabilità, il prossimo premier. Giorgina è troppo rustica: stravincerà le elezioni ma, sgra… - rgrendene : Per @Antonio_Tajani il 'diritto di educare da cristiani i nostri figli' deve essere pagato con i soldi pubblici. Ol… - RaffaeleCarcano : A destra si propone di dare altri soldi a chi si iscrive alle scuole private (che in maggioranza sono di proprietà… -

Agenzia askanews

Un dossier che è entrato di diritto anche nella campagna elettorale, in vista delledel 25 ... Sul tema è intervenuto anche Antonio, vicepresidente di Forza Italia, nel corso di un ...•I leader al Meeting di Rimini: sul palco Di Maio, Letta, Meloni, Salvini,e Lupi ... Segui le ultime notizie sui protagonisti, i partiti e i sondaggi politici nel nostro Speciale... Elezioni, Tajani: tutti partiti si battano in Ue per tetto su gas Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà al nostro Francesco Cannizzaro per la grave intimidazione che ha ricevuto. Tre colpi di pistola contro la sua sede a Reggio Calabria. Spero che i responsabili ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni, Draghi arriva a Rimini: applausi e cori dal pubblico. LIVE ...