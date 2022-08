Elezioni | Santanchè | ' Fdi Marche mai approvato atti che ostacolano scelta di abortire'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - "Il governo a guida Fratelli d'Italia della Regionenon hachele donne nelladi". Lo scrive su Facebook Daniela, replicando al post di Chiara Ferragni. Del resto, aggiunge, "non potrebbe essere altrimenti: la 194 è legge dello Stato e le Regioni non possono intervenire per modificarla. I numeri di oggi sono uguali a quando la Regione era a guida Pd". Quindi, conclude, "basta bugie!".

Dal Campidoglio al parlamento. È il sogno di una nutrita truppa di consiglieri capitolini candidati allepolitiche del 25 settembre. Per qualcuno una mission impossibile, per qualcun altro una vetta che, salvo sorprese, potrebbe essere davvero vicina. Da lunedì sera, con il deposito delle liste ...PIEMONTE " Si avvicina il 25 settembre, data scelta per le prossimepolitiche. Dopo aver presentato le liste ecco che iniziano a trapelare i nomi dei candidati di alcuni dei partiti che correranno (in ordine alfabetico di partito): AZIONE E ITALIA VIVA Camera ...