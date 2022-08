Elezioni: Renzi, 'unici coerenti con Draghi siamo stati e saremo noi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il 25 settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Meloni e Salvini, la sinistra di Fratoianni, i 5Stelle di Conte. Gli unici coerenti a sostegno di Draghi siamo stati e saremo solo noi #ItaliaSulSerio #TerzoPolo". Così Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Tutti applaudono, bravi. Ma il 25 settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Meloni e Salvini, la sinistra di Fratoianni, i 5Stelle di Conte. Glia sostegno disolo noi #ItaliaSulSerio #TerzoPolo". Così Matteosu twitter.

