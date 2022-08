Elezioni: 'Pro vita & famiglia', fake news da Chiara Ferragni su aborto nelle Marche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "È triste e grave che Chiara Ferragni usi i suoi canali social per diffondere fake news sulla possibilità di abortire nelle Marche col solo scopo di attaccare il diritto all'obiezione di coscienza dei medici che restano fedeli alla loro professione e vocazione, ovvero promuovere la vita e non sopprimerla. Non esiste un solo caso di donna marchigiana che, purtroppo, non abbia potuto sopprimere il figlio che portava in grembo e sia stata invece ‘costretta' a partorire". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di 'Pro vita & famiglia'. "Migliaia sono invece -aggiunge- le donne che si sentono costrette ad abortire per mancanza di sostegni materiali e morali, mentre vorrebbero portare avanti la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "È triste e grave cheusi i suoi canali social per diffonderesulla possibilità di abortirecol solo scopo di attaccare il diritto all'obiezione di coscienza dei medici che restano fedeli alla loro professione e vocazione, ovvero promuovere lae non sopprimerla. Non esiste un solo caso di donna marchigiana che, purtroppo, non abbia potuto sopprimere il figlio che portava in grembo e sia stata invece ‘costretta' a partorire". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di 'Pro'. "Migliaia sono invece -aggiunge- le donne che si sentono costrette ad abortire per mancanza di sostegni materiali e morali, mentre vorrebbero portare avanti la ...

