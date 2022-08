Elezioni politiche 2022, la sfida Dario Vassallo al fianco di Giuseppe Conte (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Vuole battere la politica salernitana e campana che ha ostacolato il fratello Angelo quando era in vita ed ha continuato ad ostacolarne la verità dopo l’uccisione. Parla chiaro e spiega così il motivo della sua candidatura alla Camera dei Deputati, con il Movimento 5 Stelle, il medico Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola esplosi da mani armate e per il cui omicidio nove persone, tra carabinieri, camorristi e imprenditori, sono iscritte nel registro degli indagati. Una battaglia politica a tutela della gente e dell’ambiente, -“contro il Sistema Cilento” come lui stesso spiega, quella che Vassallo porterà avanti nel nome del fratello. Una decisione, la discesa in campo del fratello del sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Vuole battere la politica salernitana e campana che ha ostacolato il fratello Angelo quando era in vita ed ha continuato ad ostacolarne la verità dopo l’uccisione. Parla chiaro e spiega così il motivo della sua candidatura alla Camera dei Deputati, con il Movimento 5 Stelle, il medico, fratello di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola esplosi da mani armate e per il cui omicidio nove persone, tra carabinieri, camorristi e imprenditori, sono iscritte nel registro degli indagati. Una battaglia politica a tutela della gente e dell’ambiente, -“contro il Sistema Cilento” come lui stesso spiega, quella cheporterà avanti nel nome del fratello. Una decisione, la discesa in campo del fratello del sindaco ...

