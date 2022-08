Elezioni: Meloni, “Sinistra menefreghista sulla sicurezza” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA – “Girare nelle nostre città sta diventando un’impresa ogni giorno più ardua: microcriminalità diffusa, violenze, spaccio a cielo aperto, baby gang. Strade, piazze, a volte interi quartieri completamente abbandonati al degrado e sottratti al controllo dello Stato, spesso consegnati alle putride regole della mafia e della criminalità organizzata. Fenomeni presenti soprattutto nelle periferie urbane e nelle aree di maggior disagio, che la Sinistra non ha saputo o non ha voluto contrastare, un po’ per menefreghismo, un po’ perché stanno sempre comodamente seduti nei loro patinati salotti radical chic, un po’ per impostazione ideologica, perché la sicurezza in fondo per loro è una cosa di destra. L’intervento dello Stato serve subito, ora”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un video su Facebook. “Ripristino ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA – “Girare nelle nostre città sta diventando un’impresa ogni giorno più ardua: microcriminalità diffusa, violenze, spaccio a cielo aperto, baby gang. Strade, piazze, a volte interi quartieri completamente abbandonati al degrado e sottratti al controllo dello Stato, spesso consegnati alle putride regole della mafia e della criminalità organizzata. Fenomeni presenti soprattutto nelle periferie urbane e nelle aree di maggior disagio, che lanon ha saputo o non ha voluto contrastare, un po’ per menefreghismo, un po’ perché stanno sempre comodamente seduti nei loro patinati salotti radical chic, un po’ per impostazione ideologica, perché lain fondo per loro è una cosa di destra. L’intervento dello Stato serve subito, ora”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiain un video su Facebook. “Ripristino ...

