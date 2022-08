Elezioni | Meloni parte da Ancona | nella piazza di FdI tra fedelissimi ed ex leghisti delusi da Salvini E c’è anche chi votava M5s o +Europa

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La campagna elettorale di Giorgiada, nelle Marche. Nel capoluogo della Regione che una volta fu roccaforte della sinistra, dal 2020 in mano a Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, la leader attira soprattutto i. Alcuni, dicono, sono iscritti al partito “fin da quando eravamo in cinque” e le percentuali difficilmente arrivavano alla doppia cifra. Lasventola bandiere con il simbolo e, all’arrivo della leader, direttamente dal Meeting di Rimini l’accoglienza è calorosa. “Giorgia sei la numero uno”, gridano alcuni, mentre lei scherza: “Non mi glorificate, è riservato a un altro…”. In fondo allac’è chi distribuisce gadget: la “Settimana enigmistica del patriota” con tanto di enigma “unisci i puntini e scopri chi ha ingannato gli ...

NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Adnkronos : ”Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è irrispettoso”. - fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - PattyRossy70 : Ora è il turno della Meloni..?@GiorgiaMeloni? per la sinistra c’è sempre un colpevole ..#elezioni - TrendOnline : #Elezioni #Politiche 2022, Giorgia #Meloni ha aperto ad #Ancona la #campagna elettorale di #FDI: 'Penso di potere g… -

L'Indro

Anche il Financial Times prevede una vittoria sicura del centrodestra alle prossimepolitiche italiane: 'Il centro sinistra spalanca le porte all'estrema destra della', titola il ...Giorgiaha più volte ribadito la necessità del 'blocco navale'. Fondamentale, anche per Berlusconi, la 'difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall'UE con il nuovo patto per la ... Elezioni 2022: da Lollo a Meloni, la propaganda che infinocchia — L'Indro window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-fcd533a2-b34a-efee-9fdf-7cb2afc24b ...Entornointeligente.com / ROMA. – Renzi e Berlusconi a Milano, Bonino e Calenda a Roma, dove è atteso anche lo scontro tra Meloni e Zingaretti. I leader scendono in campo per la sfida elettorale, che s ...