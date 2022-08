Elezioni: Letta, 'video stupro? Meloni è su linea Trump' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Penso che sia stato gravissimo ciò che Giorgia Meloni e la destra hanno fatto su quello stupro. Clamoroso il fatto che i social abbiano ritirato quel video e abbiano cancellato gli stessi post di Meloni, aspirante leader del nostro Paese che si fa cogliere a violare le regole su una questione così fondamentale in cui c'è il diritto delle persone". Così Enrico Letta a Rtl 102.5. "Abbiamo ascoltato ieri le persone della vittima, credo che tutti dobbiamo esprimere solidarietà nei confronti di questa donna ucraina vittima di un reato gravissimo che si è trovata al centro dell'attenzione morbosa del Paese perché è stata usata per la campagna elettorale. Non sono un giudice e non sono io a dover decidere. Per me la sanzione di opinione pubblica e reputazione data su questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Penso che sia stato gravissimo ciò che Giorgiae la destra hanno fatto su quello. Clamoroso il fatto che i social abbiano ritirato quele abbiano cancellato gli stessi post di, aspirante leader del nostro Paese che si fa cogliere a violare le regole su una questione così fondamentale in cui c'è il diritto delle persone". Così Enricoa Rtl 102.5. "Abbiamo ascoltato ieri le persone della vittima, credo che tutti dobbiamo esprimere solidarietà nei confronti di questa donna ucraina vittima di un reato gravissimo che si è trovata al centro dell'attenzione morbosa del Paese perché è stata usata per la campagna elettorale. Non sono un giudice e non sono io a dover decidere. Per me la sanzione di opinione pubblica e reputazione data su questa ...

