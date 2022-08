Elezioni: Letta, 'flat tax destra incostituzionale e aiuta solo ricchi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "La flat tax estesa a tutti è contro la costituzione, l'articolo 53 stabilisce che chi più ha più deve contribuire di più. Come ha pensato la flat tax il centrodestra, aiuta i più ricchi". Così Enrico Letta a Rtl 102.5. "Quello proposta da Salvini è un intervento che aiuta le fasce più ricche della popolazione e ha un costo sociale enorme perché comporta tagli. Inoltre, se il costo del lavoro è più basso si è più invogliati a dare contratti stabili". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - "Latax estesa a tutti è contro la costituzione, l'articolo 53 stabilisce che chi più ha più deve contribuire di più. Come ha pensato latax il centroi più". Così Enricoa Rtl 102.5. "Quello proposta da Salvini è un intervento chele fasce più ricche della popolazione e ha un costo sociale enorme perché comporta tagli. Inoltre, se il costo del lavoro è più basso si è più invogliati a dare contratti stabili".

NicolaPorro : ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - CarloCalenda : Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impo… - mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - luc_ma66 : RT @vitopetrocelli: Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi o R… - BarioniGloria : RT @tempoweb: Enrico #Letta & Co. escono distrutti dal confronto: puntano esclusivamente a racimolare voti @davide_vecchi #meetingRimini #e… -