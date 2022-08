Elezioni, la pezza di Calenda per la candidata filo-Putin Modestino: “Resta in lista, non si occuperà di politica estera” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carlo Calenda mette una pezza, un pannicello caldo, alla candidatura di Stefania Modestino D’Angelo, capolista nel listino del collegio di Caserta, il cui profilo Facebook era pieno di post disallineati dalla posizione di Azione e Italia Viva sulla guerra in Ucraina. Per non parlare delle critiche dell’insegnante nei confronti di Matteo Renzi, definito un “pinocchio”. A distanza di 24 ore dal momento in cui il caso è diventato pubblico, ecco la soluzione del leader di Azione, che tra Campania, Puglia e Sardegna negli ultimi tre giorni ha dovuto affrontare diverse grane relative alle candidature: “La signora ormai Resta in lista, non si occuperà di politica estera”, ha detto a Metropolis. In realtà, Azione aveva le mani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Carlomette una, un pannicello caldo, alla candidatura di StefaniaD’Angelo, caponel listino del collegio di Caserta, il cui proFacebook era pieno di post disallineati dalla posizione di Azione e Italia Viva sulla guerra in Ucraina. Per non parlare delle critiche dell’insegnante nei confronti di Matteo Renzi, definito un “pinocchio”. A distanza di 24 ore dal momento in cui il caso è diventato pubblico, ecco la soluzione del leader di Azione, che tra Campania, Puglia e Sardegna negli ultimi tre giorni ha dovuto affrontare diverse grane relative alle candidature: “La signora ormaiin, non sidi”, ha detto a Metropolis. In realtà, Azione aveva le mani ...

