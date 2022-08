Elezioni, In arrivo una tempesta politica che mostrerà un'Italia cambiata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un'estate diversa quella che stiamo vivendo che ci consegna un'Italia in evoluzione. Guerra, siccità, crisi economica stanno facendo la loro parte per cambiare aspettative e prospettive delle famiglie Italiane ma c'è qualcosa di più: la nostra Nazione sta cambiando socialmente e forse anche culturalmente. Si prenda l'esempio di questo Ferragosto. Città vuote ma non così vuote come in passato. Un esempio. Le grandi catene di supermercati hanno tenuto aperto anche il 15 agosto (mezza giornata). Non per fare un favore a qualche anziano o risolvere il problema della "saracinesca selvaggia", che ha angosciato per decenni le amministrazioni comunali, ma semplicemente perché gli uffici marketing hanno calcolato significative presenze di consumatori nelle città. IL CAMPIONATO - Altra novità assoluta l'inizio del campionato di calcio in pieno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un'estate diversa quella che stiamo vivendo che ci consegna un'in evoluzione. Guerra, siccità, crisi economica stanno facendo la loro parte per cambiare aspettative e prospettive delle famigliene ma c'è qualcosa di più: la nostra Nazione sta cambiando socialmente e forse anche culturalmente. Si prenda l'esempio di questo Ferragosto. Città vuote ma non così vuote come in passato. Un esempio. Le grandi catene di supermercati hanno tenuto aperto anche il 15 agosto (mezza giornata). Non per fare un favore a qualche anziano o risolvere il problema della "saracinesca selvaggia", che ha angosciato per decenni le amministrazioni comunali, ma semplicemente perché gli uffici marketing hanno calcolato significative presenze di consumatori nelle città. IL CAMPIONATO - Altra novità assoluta l'inizio del campionato di calcio in pieno ...

