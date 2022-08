Elezioni: i tre poli le sbagliano tutte. Solo il M5s si differenzia nella qualità delle candidature (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Daniele Giuseppe Cannata A poco più di un mese dalle prossime Elezioni parlamentari, purtroppo, nulla di nuovo sotto al sole. La destra fa il suo e lo fa a modo suo. Meloni rilancia video e notizie di cronaca a soli scopi elettorali e propone una rifondazione dello sport per combattere le “devianze” dei giovani ispirandosi al modello islandese (noto in effetti per le numerose medaglie olimpioniche conquistate nell’ultimo ventennio!). Insieme al socio di coalizione, Salvini, aggiornano il proprio elettorato sui successi sportivi degli atleti azzurri e relativo medagliere. Forza Italia nel frattempo continua a promettere l’impossibile a ogni categoria del Paese non sapendo, o meglio ignorando, che in realtà quest’inverno non sapremo neanche quanto e se potremo scaldare le nostre case a prezzi quanto meno accessibili. Il centro(-destra) composto da Italia Viva e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) di Daniele Giuseppe Cannata A poco più di un mese dalle prossimeparlamentari, purtroppo, nulla di nuovo sotto al sole. La destra fa il suo e lo fa a modo suo. Meloni rilancia video e notizie di cronaca a soli scopi elettorali e propone una rifondazione dello sport per combattere le “devianze” dei giovani ispirandosi al modello islandese (noto in effetti per le numerose medaglie olimpioniche conquistate nell’ultimo ventennio!). Insieme al socio di coalizione, Salvini, aggiornano il proprio elettorato sui successi sportivi degli atleti azzurri e relativo medagliere. Forza Italia nel frattempo continua a promettere l’impossibile a ogni categoria del Paese non sapendo, o meglio ignorando, che in realtà quest’inverno non sapremo neanche quanto e se potremo scaldare le nostre case a prezzi quanto meno accessibili. Il centro(-destra) composto da Italia Viva e ...

CarloCalenda : Se non ci fosse il #Terzopolo le elezioni sarebbero la ripetizione in peggio degli ultimi trent’anni. Destra sempre… - Open_gol : Tre guide alpine si sono schierate contro la visita del leader della Lega al Monte Bianco, svoltasi in piena campag… - thisistheend88 : RT @ilfattoblog: Elezioni: i tre poli le sbagliano tutte. Solo il M5s si differenzia nella qualità delle candidature - ilfattoblog : Elezioni: i tre poli le sbagliano tutte. Solo il M5s si differenzia nella qualità delle candidature - francoliver2 : @markorusso69 Ora, in prossimità delle elezioni, di Amatrice promettono di ricostruirne tre ! -