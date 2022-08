Elezioni, Gelmini “Non tiriamo Draghi per la giacchetta” (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Mi ha colpito l'accoglienza, il calore con il quale è stato accolto in questa giornata. Dal popolo del Meeting c'è stata una standing ovation, una accoglienza molto calorosa a significare che non siamo gli unici, noi di Azione, a pensare che il presidente Draghi sarebbe stata la figura più adatta per continuare l'attività di governo e poterla portare a termine”. Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, a margine del Meeting di Rimini, in merito all'intervento del premier alla kermesse.“Non tiriamo Draghi per la giacchetta, ma pensiamo che le votazioni del 25 settembre siano particolarmente importanti per decidere del futuro del paese. Non vorremmo – continua – tornare indietro, non vorremmo tornare alla politica del bonus, del reddito di cittadinanza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Mi ha colpito l'accoglienza, il calore con il quale è stato accolto in questa giornata. Dal popolo del Meeting c'è stata una standing ovation, una accoglienza molto calorosa a significare che non siamo gli unici, noi di Azione, a pensare che il presidentesarebbe stata la figura più adatta per continuare l'attività di governo e poterla portare a termine”. Così Mariastella, ministro per gli Affari regionali, a margine del Meeting di Rimini, in merito all'intervento del premier alla kermesse.“Nonper la, ma pensiamo che le votazioni del 25 settembre siano particolarmente importanti per decidere del futuro del paese. Non vorremmo – continua – tornare indietro, non vorremmo tornare alla politica del bonus, del reddito di cittadinanza e ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Gelmini “Non tiriamo Draghi per la giacchetta” - - ItaliaNotizie24 : Elezioni, Gelmini “Non tiriamo Draghi per la giacchetta” - ledicoladelsud : Elezioni, Gelmini “Non tiriamo Draghi per la giacchetta” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Gelmini “Non tiriamo Draghi per la giacchetta” -… - FIRSTonlineTwit : Elezioni, candidature con poche novità: Tremonti e Pera, Carfagna e Gelmini, Bentivogli e Cottarelli - FIRSTonline -