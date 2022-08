Elezioni: Forza Nuova, Gilet arancioni e animalisti 'esclusi' in Lombardia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) - animalisti, Gilet arancioni e la lista di Marco Cappato sono tra le liste 'escluse' dagli uffici elettorali della corte d'Appello di Milano per le Elezioni politiche in programma il 25 settembre. In particolare alla Camera - secondo quanto si apprende - sono state ammesse 17 liste, sei invece quelle che potranno ricorrere in Cassazione e per le quali la problematica riguarda la raccolta firma necessaria per poter partecipare al voto. I partiti che hanno ricevuto la notifica hanno 48 ore di tempo per presentare reclamo in Cassazione ed essere eventualmente riammesse alla corsa elettorale. Tra chi ha annunciato il ricorso c'è la lista 'Referendum e democrazia' che ha presentato le firme digitali non rispettando, secondo l'ufficio elettorale competente, la norma di legge che richiede firme ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milano, 24 ago. (Adnkronos) -e la lista di Marco Cappato sono tra le liste 'escluse' dagli uffici elettorali della corte d'Appello di Milano per lepolitiche in programma il 25 settembre. In particolare alla Camera - secondo quanto si apprende - sono state ammesse 17 liste, sei invece quelle che potranno ricorrere in Cassazione e per le quali la problematica riguarda la raccolta firma necessaria per poter partecipare al voto. I partiti che hanno ricevuto la notifica hanno 48 ore di tempo per presentare reclamo in Cassazione ed essere eventualmente riammesse alla corsa elettorale. Tra chi ha annunciato il ricorso c'è la lista 'Referendum e democrazia' che ha presentato le firme digitali non rispettando, secondo l'ufficio elettorale competente, la norma di legge che richiede firme ...

