Elezioni, altro che voto utile: la destra è già il Pd (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un collega, docente da anni al liceo, mi invia questa lettera aperta con preghiera di pubblicarla nel mio blog. Lo faccio volentieri. Finalmente sono state presentate le liste, il 25 settembre s’avvicina, e molti elettori di sinistra (che credevano nel Pd erede di Berlinguer) si sentono spiazzati. Io sono tra questi, perché non è rimasto molto in questo partito degli ideali di un tempo. Insomma, ho letto i Grundrisse, Il Capitale, ho lottato per gli ultimi, ho coltivato una certa idea di giustizia sociale, ma c’è ancora qualcosa di queste idee nel Pd? Marx si rivolterebbe nella tomba a sentire certe frasi di Letta. Inorridisco soprattutto alle idee sulla guerra. Sono sempre stato pacifista e ora mi ritrovo in un partito guerrafondaio. La verità, ora comprendo, è che sono stati commessi incredibili errori che hanno cambiato la natura del partito: insomma, era giusto negare la trattativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un collega, docente da anni al liceo, mi invia questa lettera aperta con preghiera di pubblicarla nel mio blog. Lo faccio volentieri. Finalmente sono state presentate le liste, il 25 settembre s’avvicina, e molti elettori di sinistra (che credevano nel Pd erede di Berlinguer) si sentono spiazzati. Io sono tra questi, perché non è rimasto molto in questo partito degli ideali di un tempo. Insomma, ho letto i Grundrisse, Il Capitale, ho lottato per gli ultimi, ho coltivato una certa idea di giustizia sociale, ma c’è ancora qualcosa di queste idee nel Pd? Marx si rivolterebbe nella tomba a sentire certe frasi di Letta. Inorridisco soprattutto alle idee sulla guerra. Sono sempre stato pacifista e ora mi ritrovo in un partito guerrafondaio. La verità, ora comprendo, è che sono stati commessi incredibili errori che hanno cambiato la natura del partito: insomma, era giusto negare la trattativa ...

marcodimaio : Suggerisco altro argomento più convincente perché potrebbero ricordarsi anche che alle elezioni vi siete alleati co… - martaottaviani : L’altro giorno un ‘giornalista’ mi ha dato della dietrologa perché avevo parlato di influenze russe sulle #elezioni… - NicolaPorro : Il segretario dem sa già di perdere l’elezioni, per questo sta mirando a ben altro per riportare il #Pd al potere ?? - MM17525184 : @LaVeritaWeb @franborgonovo La paura di perdere le elezioni ,fa questo e altro .La sinistra utilizza sempre lo stes… - ILGUARDIANOZ : @LuisaCerutti7 @EnricoLetta Per forza. Grazie a quel babbeo di Salvini dal Papeete, il PD passò da un giorno all'al… -