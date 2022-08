Elezioni 2022, Di Maio chiede la testa dell’attore napoletano: la pazza estate dei tweet (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa campagna elettorale, la prima in assoluta della storia repubblicana italiana che si svolge in piena estate, sarà ricordata, tra l’altro, perché un buon candidato deve avere, oltre che la fedina penale e i carichi pendenti immacolati, anche una storia social assolutamente in linea con ciò che va sostenendo oggi per essere eletto. Gli 007 online dei vari partiti già stanno setacciando vita, morte e miracoli dei rispettivi avversari. Soprattutto su Twitter, i cinguettii del passato stanno tornando come i fantasmi di Dickens: solo che, al posto degli spettri dei Natali precedenti, ci sono quelli delle credenze politiche passate. Così, dopo le esclusioni dalle liste dei candidati di Raffaele La Regina nel Pd e di Claudia Majolo nel Movimento 5 Stelle per dei tweet passati troppo ingombranti, ora, se non una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa campagna elettorale, la prima in assoluta della storia repubblicana italiana che si svolge in piena, sarà ricordata, tra l’altro, perché un buon candidato deve avere, oltre che la fedina penale e i carichi pendenti immacolati, anche una storia social assolutamente in linea con ciò che va sostenendo oggi per essere eletto. Gli 007 online dei vari partiti già stanno setacciando vita, morte e miracoli dei rispettivi avversari. Soprattutto su Twitter, i cinguettii del passato stanno tornando come i fantasmi di Dickens: solo che, al posto degli spettri dei Natali precedenti, ci sono quelli delle credenze politiche passate. Così, dopo le esclusioni dalle liste dei candidati di Raffaele La Regina nel Pd e di Claudia Majolo nel Movimento 5 Stelle per deipassati troppo ingombranti, ora, se non una ...

