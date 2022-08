Elezioni 2022, Coronas: “Fiumicino protagonista della campagna elettorale di Forza Italia” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fiumicino – “Manca un mese per il ritorno alle urne: tra quattro settimane gli Italiani saranno chiamati a votare per rinnovare Governo e Parlamento. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, ho affiancato il mio partito, Forza Italia, per la compilazione delle liste dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica“. Così, in una nota, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Fiumicino, Alessio Coronas, che annuncia: “Ho dato anche la mia disponibilità, come candidato supplente, a partecipare alla grande sfida delle Elezioni politiche del 25 settembre. Ringrazio il presidente Tajani che guiderà la squadra di FI in tutta Italia sostegno il nostro presidente, Silvio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022)– “Manca un mese per il ritorno alle urne: tra quattro settimane glini saranno chiamati a votare per rinnovare Governo e Parlamento. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni, ho affiancato il mio partito,, per la compilazione delle liste dei candidati alla Camera dei Deputati e al SenatoRepubblica“. Così, in una nota, il Capogruppo diin Consiglio comunale a, Alessio, che annuncia: “Ho dato anche la mia disponibilità, come candidato supplente, a partecipare alla grande sfida dellepolitiche del 25 settembre. Ringrazio il presidente Tajani che guiderà la squadra di FI in tuttasostegno il nostro presidente, Silvio ...

marcocappato : +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decret… - Mov5Stelle : La nostra squadra è pronta per portare avanti le battaglie del Movimento, avendo come unico obiettivo l’interesse d… - fattoquotidiano : Elezioni, la top 10 dei ‘dinosauri’ in Parlamento. Dal recordman Casini a Prestigiacomo, i ri-candidati (in seggi b… - Tatmattat : RT @dottorbarbieri: Pubblicati sul sito del @Viminale i programmi e i capi politici dei partiti e movimenti - giuseppeblan : RT @dottorbarbieri: Pubblicati sul sito del @Viminale i programmi e i capi politici dei partiti e movimenti -