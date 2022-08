Elezioni 2022, colpi di pistola contro la vetrata della sede di un deputato di Forza Italia. Il parlamentare era all’interno per una riunione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre colpi di pistola calibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria sulla vetrata della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia ricandidato alle Elezioni politiche del 25 settembre. L’intimidazione è avvenuta in serata una zona a poca distanza dalla sede del Consiglio regionale della Calabria. all’interno dei locali era in corso una riunione politica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tredicalibro 38 sono stati sparati da persone non identificate a Reggio Calabria sullasegreteria politica di Francesco Cannizzaro,diricandidato allepolitiche del 25 settembre. L’intimidazione è avvenuta in serata una zona a poca distanza dalladel Consiglio regionaleCalabria.dei locali era in corso unapolitica a cui stava partecipando lo stesso Cannizzaro e alcuni suoi collaboratori. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e la scientifica. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica...

