Elezioni 2022. Attesa per l’intervento di Draghi a Rimini. Letta: “Io premier? Se me lo chiedono gli italiani lo faccio”. Salvini torna sulle sanzioni alla Russia: “Fatte male, colpiscono più noi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dall’assemblea organizzata da Cl a Rimini il confronto tra i leader dei vari schieramenti. Molti i temi divisivi: scontro Salvini – Letta sulle sanzioni all’Ucraina. Poi caro bollette e tetto al prezzo del gas. E Silvio Berlusconi torna sul tema del ponte sullo Stretto di Messina: «Questa volta lo faremo, non ci fermeranno» Leggi su lastampa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dall’assemblea organizzata da Cl ail confronto tra i leader dei vari schieramenti. Molti i temi divisivi: scontroall’Ucraina. Poi caro bollette e tetto al prezzo del gas. E Silvio Berlusconisul tema del ponte sullo Stretto di Messina: «Questa volta lo faremo, non ci fermeranno»

