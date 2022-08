Economia: euro crolla sotto il dollaro. Carburanti: diesel, aumento senza freni (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'euro finisce di nuovo sotto nel cambio con il dollaro: esattamente a o,9927. E scattano nuovi, e pesanti, rincari generalizzati dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Non si ferma la corsa del diesel e anche la benzina ha rialzato la testa. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni questa mattina ha aumento di 2 centesimi il diesel L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'finisce di nuovonel cambio con il: esattamente a o,9927. E scattano nuovi, e pesanti, rincari generalizzati dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. Non si ferma la corsa dele anche la benzina ha rialzato la testa. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni questa mattina hadi 2 centesimi ilL'articolo proviene da Firenze Post.

