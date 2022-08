Ecco quanto costano i pezzi di ricambio per l’autoriparazione dei MacBook (Di mercoledì 24 agosto 2022) Più di 4.000 dollari per una scheda logica di un MacBook Pro M1 Max da 16” del 2021, ma c’è un motivo. Per alcuni pezzi c’è un credito che viene rimborsato solo se si restituisce il pezzo rotto.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 agosto 2022) Più di 4.000 dollari per una scheda logica di unPro M1 Max da 16” del 2021, ma c’è un motivo. Per alcunic’è un credito che viene rimborsato solo se si restituisce il pezzo rotto....

GiuseppeConteIT : Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e de… - teatrolafenice : Quanto dobbiamo ringraziare la musica per quanto ci aiuta tutti i giorni! Ecco di cosa fu capace Rossini in alcuni… - gparagone : Il (salato) conto del #GovernoDeiPeggiori servito questo autunno sul tavolo della gente comune... ??… - bstabile : RT @profgviesti: Per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che non sarebbero dovute costare nulla allo Stato, un conto che già supera i… - Digital_Day : Alcuni prezzi sono incredibilmente alti, ma c'è un motivo: il credito che viene restituito da Apple -