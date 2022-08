Ecco la nuova terza maglia del Milan (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si stupiscano i tifosi del Milan quando vedranno i loro idoli sbucare dal tunnel degli spogliatoi sabato sera a San Siro contro il Bologna. Tonali e compagni, infatti, saranno vestiti...di verde! O meglio, il colore è precisamente olive-green, quello scelto da PUMA e Milan per il Third kit della stagione 2022-23, e che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. Tono su tono La nuova terza maglia si caratterizza per la veste grafica in cui, tono su tono, è rappresentata la bandiera di Milano (quella che in versione originale si presenta come una croce rossa su sfondo bianco, usata dal Ducato di Milano dal 1395 al 1797) e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del club rossonero. La maglia integra sottili accenti e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si stupiscano i tifosi delquando vedranno i loro idoli sbucare dal tunnel degli spogliatoi sabato sera a San Siro contro il Bologna. Tonali e compagni, infatti, saranno vestiti...di verde! O meglio, il colore è precisamente olive-green, quello scelto da PUMA eper il Third kit della stagione 2022-23, e che sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili. Tono su tono Lasi caratterizza per la veste grafica in cui, tono su tono, è rappresentata la bandiera dio (quella che in versione originale si presenta come una croce rossa su sfondo bianco, usata dal Ducato dio dal 1395 al 1797) e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del club rossonero. Laintegra sottili accenti e ...

