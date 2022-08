Ecco chi sono Mister Italia 2022 e Miss Grand Prix 2022, premiati nella capitale della bellezza Pescara (Di mercoledì 24 agosto 2022) La serata evento a Pescara In una Piazza Salotto gremita e vestita a festa, lo scorso 6 agosto è andato in scena lo “spettacolo della bellezza” condotto da una pimpante Jo Squillo, ben coadiuvata dalla simpatia di Luca Onestini e dal fascino di Nathalie Caldonazzo, madrina della serata impreziosita anche dalla performance di Serena De L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 agosto 2022) La serata evento aIn una Piazza Salotto gremita e vestita a festa, lo scorso 6 agosto è andato in scena lo “spettacolo” condotto da una pimpante Jo Squillo, ben coadiuvata dalla simpatia di Luca Onestini e dal fascino di Nathalie Caldonazzo, madrinaserata impreziosita anche dalla performance di Serena De L'articolo proviene da Novella 2000.

GiuseppeConteIT : Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e de… - team_world : Ecco chi aprirà i concerti di LOUIS in Italia ?????? ?? STONE opening act a ROMA ?? THE SNUTS opening act a MILANO ...f… - gaiatortora : C'è chi dice è blerata non si vede. Non si capisce nulla. Non è riconoscibile. Ecco e se foste voi come vi sentires… - arcocielo : RT @GiuseppeConteIT: Ecco cosa succede quando la politica irresponsabile strumentalizza la cronaca, senza curarsi delle conseguenze e dell’… - Europeo91785337 : RT @MirkoZucca: Indovinate chi non c'è in foto? Ecco...voterò lui! @GiuseppeConteIT -