Due destini film stasera in tv 24 agosto: cast, trama, streaming

Due destini è il film stasera in tv mercoledì 24 agosto 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Due destini film stasera in tv: cast

La regia è di Lisa Azuelos. Il cast è composto da Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos, Alexandre Astier, Niels Schneider, Arthur Benzaquen.

Due destini film stasera in tv: trama

Elsa, bella scrittrice e madre single di due esuberanti adolescenti, incontra l'avvocato Pierre durante la conferenza alla manifestazione del salone ...

