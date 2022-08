Donna uccisa a martellate a Bologna dal suo stalker: aveva denunciato l’ex compagno che la perseguitava da tempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Donna uccisa a martellate a Bologna dal suo stalker: l’assassino era stato denunciato dalla vittima. La denuncia, tuttavia, non ha salvato la vita di Alessandra Matteuzzi, il cui nome si aggiunge alla già lunga lista di femminicidi compiuti in Italia. Donna uccisa a martellate a Bologna dal suo stalker Alessandra Matteuzzi, 57 anni, veniva perseguitata da tempo dal suo ex compagno, Giovanni Padovani, di trent’anni più giovane. Terrorizzata ed esasperata dal pressing dell’uomo, Matteuzzi aveva denunciato l’ex per stalking. In seguito alla denuncia, il giudice aveva stabilito il divieto di avvicinamento ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022)dal suo: l’assassino era statodalla vittima. La denuncia, tuttavia, non ha salvato la vita di Alessandra Matteuzzi, il cui nome si aggiunge alla già lunga lista di femminicidi compiuti in Italia.dal suoAlessandra Matteuzzi, 57 anni, veniva perseguitata dadal suo ex, Giovanni Padovani, di trent’anni più giovane. Terrorizzata ed esasperata dal pressing dell’uomo, Matteuzziper stalking. In seguito alla denuncia, il giudicestabilito il divieto di avvicinamento ...

