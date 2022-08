Don Matteo 14: Emma Valenti Parla Del Futuro Di Valentina Anceschi! (Di mercoledì 24 agosto 2022) Don Matteo 14: si inizia a Parlare della nuova stagione dell’amatissima fiction Rai ed Emma Valenti, che veste i panni di Valentina Anceschi, ha Parlato di quello che potrebbe succedere al suo personaggio… Manca ancora diverso tempo alla messa in onda di Don Matteo 14, per il quale non sono iniziate neppure le prime riprese. Tra il pubblico, però, c’è molto fermento soprattutto perché è stato annunciato che diversi personaggi lasceranno per sempre la fiction. Tra questi potrebbe esserci Valentina Anceschi, la figlia del Colonnello interpretato da Flavio Insinna. A Parlarne è stata proprio Emma Valenti, l’attrice che la interpreta. Don Matteo 14: Emma ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Don14: si inizia are della nuova stagione dell’amatissima fiction Rai ed, che veste i panni dina Anceschi, hato di quello che potrebbe succedere al suo personaggio… Manca ancora diverso tempo alla messa in onda di Don14, per il quale non sono iniziate neppure le prime riprese. Tra il pubblico, però, c’è molto fermento soprattutto perché è stato annunciato che diversi personaggi lasceranno per sempre la fiction. Tra questi potrebbe essercina Anceschi, la figlia del Colonnello interpretato da Flavio Insinna. Arne è stata proprio, l’attrice che la interpreta. Don14:...

