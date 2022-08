Dnipro, attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria. Zelensky: «Quindici morti e 50 feriti» (Di mercoledì 24 agosto 2022) attacco missilistico su una stazione ferroviaria nel Dnipro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un attacco... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 24 agosto 2022)su unanel. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensy ha reso noto che almeno 15 persone sono morte e altre 50 sono rimaste ferite in un...

Gazzettino : Dnipro, attacco missilistico russo su una stazione ferroviaria. Zelensky: «Quindici morti e 50 feriti» - infoitestero : Ucraina: Zelensky, 15 morti in attacco russo stazione regione Dnipro - sportli26181512 : Salernitana, ora tutto su Dovbyk per l'attacco: Come riportato dal quotidiano salernitano La Città, la Salernitana… -