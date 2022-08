Difesa | Usic | ' ministero anacronistico chiede ancora test gravidanza per concorsi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “In modo, ildellanei bandi di concorsoalle donne ildi, anche per la partecipazione ainterni della durata di poche settimane, considerandolo alla stregua di una malattia invalidante”. La denuncia arriva da Gina Perotti, Segretario Nazionale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri () e responsabile del Dipartimento delle Pari Opportunità. “Inutile sottolineare che, oltre ad essere discriminante, rire undiper poter accedere ad una procedura di selezione per un concorso interno o esterno rendendolo addirittura determinante per l'ammissione e/o il superamento ...