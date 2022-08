Di Maio sul reddito di cittadinanza: “Va modificato, non abolito” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA – Di Maio torna sul reddito di cittadinanza e dice: “Chi vuole abolire il reddito di cittadinanza sono Salvini, Meloni e Berlusconi. Io non voglio abolirlo. C’è una platea di pensionati e disabili a cui non va toccato, poi ci sono tutti coloro che sono abili al lavoro. Io non ho detto che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: reddito di cittadinanza e quota 41 Di Maio a Porta a Porta denuncia manomissioni al testo sulla pace fiscale destinano al Quirinale Debito pubblico italiano cresce nel 2019, l’UE scriverà No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Giornata politica 21 agosto: Mattarella avvia incontri Renzi al lavoro sulle liste: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA – Ditorna suldie dice: “Chi vuole abolire ildisono Salvini, Meloni e Berlusconi. Io non voglio abolirlo. C’è una platea di pensionati e disabili a cui non va toccato, poi ci sono tutti coloro che sono abili al lavoro. Io non ho detto che non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::die quota 41 Dia Porta a Porta denuncia manomissioni al testo sulla pace fiscale destinano al Quirinale Debito pubblico italiano cresce nel 2019, l’UE scriverà No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù Giornata politica 21 agosto: Mattarella avvia incontri Renzi al lavoro sulle liste: ...

fanpage : “Salvini, Meloni e Berlusconi vogliono abolire il reddito di cittadinanza. Io non voglio abolirlo, ma i centri per… - LegaSalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… - TruleeIy : RT @LegaSalvini: #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una comoda p… - phranziska : @neuron_lost Sul ring le prenderebbe Salvini, lento, stupido (più di Di Maio il che lascia attoniti ma è così). Pot… - Noiconsalvini : #Salvini accetta il confronto e conta di fare dibattiti con tutti. Ma non sul ring bensì in uno studio tv, su una c… -