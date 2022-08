“Detenuto contro la sua volontà”: il dramma di Landro Buzzanca, oggi 87enne | Come sta? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Compie oggi 87 anni Lando Buzzanca, simbolo della commedia tutta all’italiana. Tuttavia, da qualche mese a tenere banco sono le sue misteriose condizioni di salute. Ma Come sta oggi l’attore? Lando Buzzanca è forse uno degli ultimi rappresentanti degli attori della vecchia guardia. Nato a Palermo il 24 agosto 1937, l’attore – nato e cresciuto in una famiglia di attori – a 17 anni decise di trasferirsi a Roma per seguire il suo sogno, marcando lo stereotipo sociale del cittadino del Sud che per fare fortuna deve necessariamente abbandonare la Sicilia, anche se siamo nel 1952 e l’Italia sta per vivere una delle fasi più floride della sua vita repubblicana. Ma è stato anche lo stesso Lando Buzzanca a raccontare più ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Compie87 anni Lando, simbolo della commedia tutta all’italiana. Tuttavia, da qualche mese a tenere banco sono le sue misteriose condizioni di salute. Mal’attore? Landoè forse uno degli ultimi rappresentanti degli attori della vecchia guardia. Nato a Palermo il 24 agosto 1937, l’attore – nato e cresciuto in una famiglia di attori – a 17 anni decise di trasferirsi a Roma per seguire il suo sogno, marcando lo stereotipo sociale del cittadino del Sud che per fare fortuna deve necessariamente abbandonare la Sicilia, anche se siamo nel 1952 e l’Italiaper vivere una delle fasi più floride della sua vita repubblicana. Ma èto anche lo stesso Landoa raccontare più ...

passantino70 : RT @peppev77: ogni detenuto costa alla comunità 154 euro al giorno, per reati che non sono contro 'la persona' che senso ha tenerli in car… - peppev77 : ogni detenuto costa alla comunità 154 euro al giorno, per reati che non sono contro 'la persona' che senso ha tene… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Detenuto con problemi di natura psichiatrica contro tre agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano: pret… - Italy_Alive : 'È caramello non è cioccolata' sta insidiando il primato di strofa più ermetica sin'ora detenuto da 'il treno dei d… - lineeconfuse : RT @bdsitalia: Prosegue l'attacco israeliano contro le ONG palestinesi. Oggi i servizi segreti israeliani hanno: - minacciato il direttor… -