Delitto di Garlasco: movente, la confessione di Alberto Stasi e la posizione della famiglia di Chiara Poggi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Delitto di Garlasco: sono passati ormai 15 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Per la morte della ragazza è stato condannato Alberto Stasi che si è sempre diChiarato innocente ed estraneo ai fatti. Delitto di Garlasco: movente Il movente del delitti di Garlasco è presente nelle 140 pagine presentate nel processo d’appello bis. “Alberto Stasi uccise Chiara Poggi senza fatica e senza alcuna pietà”. Stasi uccise la fidanzata “per un motivo rimasto sconosciuto“, poi tornò a casa “facendo le sole cose che potesse fare, quelle di tutti i giorni: ha acceso il computer, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022)di: sono passati ormai 15 anni dall’omicidio di. Per la morteragazza è stato condannatoche si è sempre dito innocente ed estraneo ai fatti.diIldel delitti diè presente nelle 140 pagine presentate nel processo d’appello bis. “uccisesenza fatica e senza alcuna pietà”.uccise la fidanzata “per un motivo rimasto sconosciuto“, poi tornò a casa “facendo le sole cose che potesse fare, quelle di tutti i giorni: ha acceso il computer, ...

ViolaTassinarii : Ogni volta che si parla del delitto di Garlasco, l’unica cosa che riesco a fare è immedesimarmi in Chiara Poggi - satanacaina666 : Conto ancora con le dita, è vero, ma posso reggere ore di conversazione sul delitto di Garlasco: - la_queenzit : Arrivo solo ora: come mai parlano di errori giudiziari? È finito il delitto di Garlasco? #leiene - TosoPietro : Sul delitto di #Garlasco la Cassazione ha toppato alla grande. In Italia non possiamo permetterci una #giustizia co… - gambuto_martina : Sto guardando il servizio delle Iene sul delitto di Garlasco. È assurdo come funzioni la giustizia italiana??… -