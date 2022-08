Decreto Aiuti Bis, nuovi aumenti delle pensioni: cosa cambia e per chi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra le novità del Decreto Aiuti Bis figura la scelta di portare al 2% il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila euro. Saranno rivalutati dunque tutti gli stipendi dei lavoratori ma anche le pensioni. Le novità del Decreto valgono fino a dicembre 2022 ma l’obiettivo è quello di rendere il provvedimento strutturale nel 2023 con la legge di Bilancio. Il taglio del cuneo è una delle soluzioni adottate insieme con l’anticipo della rivalutazione delle pensioni al 2%, a partire dal mese di ottobre, per restituire a lavoratori e pensionati parte del potere di acquisto, schiacciato dall’inflazione. Decreto Aiuti bis, aumentano stipendi e pensioni Il taglio del cuneo fiscale previsto dal dl Aiuti ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra le novità delBis figura la scelta di portare al 2% il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila euro. Saranno rivalutati dunque tutti gli stipendi dei lavoratori ma anche le. Le novità delvalgono fino a dicembre 2022 ma l’obiettivo è quello di rendere il provvedimento strutturale nel 2023 con la legge di Bilancio. Il taglio del cuneo è unasoluzioni adottate insieme con l’anticipo della rivalutazioneal 2%, a partire dal mese di ottobre, per restituire a lavoratori e pensionati parte del potere di acquisto, schiacciato dall’inflazione.bis, aumentano stipendi eIl taglio del cuneo fiscale previsto dal dl...

