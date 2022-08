Davide in coma a vent'anni, la verità dietro l'aggressione: 'Un altro uomo aveva contattato una minorenne' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Perché Davide Ferrerio , lo scorso 11 agosto, è stato aggredito e mandato in fin di vita a suon di calci e pugni, mentre si trovava in vacanza a Crotone ? Quello che emerge dopo le indagini della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) PerchéFerrerio , lo scorso 11 agosto, è stato aggredito e mandato in fin di vita a suon di calci e pugni, mentre si trovava in vacanza a Crotone ? Quello che emerge dopo le indagini della ...

