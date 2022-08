"Darya Dugina? In guerra gli innocenti...": Bergoglio, le parole che fanno infuriare Kiev (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si solleva un caso per le parole commosse di Papa Francesco riguardo alla morte di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo putiniano Aleksandr Dugin uccisa da un'autobomba in un attentato nella notte tra sabato e domenica scorse a Mosca. Al temine dell'udienza generale, Bergoglio rivolge nuovamente il proprio pensiero all'Ucraina, chiedendo "che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia". Il Pontefice lancia un appello per "i prigionieri, soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili". "Chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione", queste le parole di Francesco, che invita a non rassegnarsi "a tanta crudeltà, a tanti innocenti che stanno pagando la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si solleva un caso per lecommosse di Papa Francesco riguardo alla morte di, la figlia dell'ideologo putiniano Aleksandr Dugin uccisa da un'autobomba in un attentato nella notte tra sabato e domenica scorse a Mosca. Al temine dell'udienza generale,rivolge nuovamente il proprio pensiero all'Ucraina, chiedendo "che si intraprendano passi concreti per mettere fine allae scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia". Il Pontefice lancia un appello per "i prigionieri, soprattutto quelli che si trovano in condizioni fragili". "Chiedo alle autorità responsabili di adoperarsi per la loro liberazione", queste ledi Francesco, che invita a non rassegnarsi "a tanta crudeltà, a tantiche stanno pagando la ...

rusembitaly : ??Il Presidente della Federazione Russa Vladimir #Putin ha firmato un decreto sull'assegnazione postuma a Darya… - DavidPuente : I giorni impiegati dalle autorità russe per indicare un nome negli omicidi di Darya Dugina, del politico Boris Nem… - martaottaviani : I video sulla presunta attentatrice di Darya #Dugina. Filmata, controllata e lasciata serenamente andare. Trovo que… - i_nautilus : RT @DavidPuente: I giorni impiegati dalle autorità russe per indicare un nome negli omicidi di Darya Dugina, del politico Boris Nemtsov, d… - Achille1966 : RT @seguimi2022: In memoria di Darya Dugina Firmato il 6° reggimento artiglieri -