Dallo Spazio Cam il via alla «Maratona fotografica» in città (Di mercoledì 24 agosto 2022) Concorso. Il 4 settembre la settima edizione rivolta a cittadini, turisti, e a tutti gli appassionati di clic. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Concorso. Il 4 settembre la settima edizione rivolta a cittadini, turisti, e a tutti gli appassionati di clic.

AstroSamantha : Buon #ferragosto! Dove lo passate? Un saluto speciale dallo spazio a chi oggi lavora o comunque non è in vacanza.… - AstroSamantha : Happy #IndependenceDay, India! ???? To celebrate, a picture of New Delhi by night #fromspace. Buon #IndependenceDay,… - isabellanajera : RT @TopolinoIT: Paperopoli, Topolinia… il mondo intero è in pericolo! E il tempo sta per scadere… Il secondo episodio di “Minaccia dallo sp… - ArzzielMarcena : RT @TopolinoIT: Paperopoli, Topolinia… il mondo intero è in pericolo! E il tempo sta per scadere… Il secondo episodio di “Minaccia dallo sp… - MarcosVitorLope : RT @TopolinoIT: Paperopoli, Topolinia… il mondo intero è in pericolo! E il tempo sta per scadere… Il secondo episodio di “Minaccia dallo sp… -