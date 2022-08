Dalle sanzioni al presidenzialismo. Liti incrociate al primo confronto sul palco di Rimini (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Nella diversità, per il bene comune". Il Meeting di Rimini da sempre rappresenta il momento della ripartenza della stagione poLitica alla fine della pausa estiva Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Nella diversità, per il bene comune". Il Meeting dida sempre rappresenta il momento della ripartenza della stagione poca alla fine della pausa estiva

Gpb516 : Ricordare sempre che crisi energetica, razionamento e la catastrofe sociale che seguirà dipendono solo ed esclusiva… - tablerider : RT @_xenio_: @borghi_claudio Ma cedimento de che?! Che fino ad ora le sanzioni erano contro di noi e non contro Putin. Ci tolgono i soldi d… - Parrella79 : @costaandrea5 @michele_geraci @OGiannino Per questa fedeltà al partner (io non li chiamerei propriamente partner) s… - RODOLFOPRENESTI : @GuidoCrosetto @Palazzo_Chigi B) rompere lo schema con la diplomazia uscendo unilateralmente dalle sanzioni 2 mette… - concettalombar8 : RT @ElioLannutti: Agenda Draghi, i soldatini prediletti di USA-NATO, responsabili principali delle: “dure sanzioni contro la Russia, che st… -