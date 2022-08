Cristiano Ronaldo: assegno shock per Georgina (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cristiano Ronaldo, assegno shock per Georgina: ecco la possibile “spesa domestica” del campione portoghese. Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento davvero delicato della sua carriera: la situazione al Manchester United non è delle migliori e, forse per la prima volta, sembra non essere indispensabile in un club di Calcio. Nonostante le panchine e una situazione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 agosto 2022)per: ecco la possibile “spesa domestica” del campione portoghese.sta vivendo un momento davvero delicato della sua carriera: la situazione al Manchester United non è delle migliori e, forse per la prima volta, sembra non essere indispensabile in un club di Calcio. Nonostante le panchine e una situazione L'articolo proviene da Leggilo.org.

brfootball : Cristiano Ronaldo left Jamie Carragher hanging ?? (via @footballdaily) - sportbible : Cristiano Ronaldo completely pieing @Carra23 ?? - FrankKhalidUK : Both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo are patriotic. ???????? - ildocc : RT @ildocc: IL MIGLIORE DI TUTTI I TEMPI È CRISTIANO RONALDO DOS SANTOS AVEIRO - Capitan_Blac : @noxwin12 Cristiano Ronaldo GOAT ?? -