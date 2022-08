Covid Toscana: 6 morti (età media 77,2 anni), oggi 24 agosto, e 1.064 nuovi contagi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 10.621 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.329 a Firenze, 868 a Prato, 955 a Pistoia, 680 a Massa Carrara, 1.006 a Lucca, 1.205 a Pisa, 806 a Livorno, 669 ad Arezzo, 555 a Siena, 397 a Grosseto, 151 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono 10.621 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.329 a Firenze, 868 a Prato, 955 a Pistoia, 680 a Massa Carrara, 1.006 a Lucca, 1.205 a Pisa, 806 a Livorno, 669 ad Arezzo, 555 a Siena, 397 a Grosseto, 151 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione L'articolo proviene da Firenze Post.

qn_lanazione : Covid Toscana, i dati del 24 agosto: 1.064 nuovi casi - toscanamedianew : Covid, i 193 Comuni in cui vivono i nuovi positivi - venti4ore : Coronavirus in Toscana 1.064 nuovi positivi e sei morti. 13 ricoveri in meno - FirenzePost : Covid Toscana: 6 morti (età media 77,2 anni), oggi 24 agosto, e 1.064 nuovi contagi - toscanamedianew : Muoiono di Covid altri 6 toscani, 1.064 nuovi casi -