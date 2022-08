Covid | Oms | -9% nuovi casi e -15% morti in 7 giorni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono oltre 5,3 milioni idi-19 registrati globalmente nella settimana dal 15 al 21 agosto, il 9% in meno rispetto alla settimana precedente. Ancora più deciso il calo delle, -15%, con circa 14.000 decessi segnalati. Questi i dati dell’aggiornamento epidemiologico settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Al 21 agosto 2022, a livello globale sono stati segnalati 593 milioni diconfermati di-19 e 6,4 milioni di decessi. A livello regionale, il numero disegnalati settimanali è diminuito o è rimasto stabile in tutte e sei le regioni Oms. In particolare, la regione africana segna un -25%, la regione europea -20% e le Americhe -18%. A riportare il maggior numero di decessi ...