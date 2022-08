Covid: oltre duemila casi in Campania, incidenza al 18,59% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2.102, su 11.303 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 18,59%. Il bollettino regionale giornaliero segnala una vittima nelle ultime 48 ore, cui si sommano ben 24 decessi risalenti ai giorni precedenti e registrati in ritardo. Invariata l’occupazione delle terapie intensive, a quota 16, mentre i ricoveri in degenza scendono a 339 (-26 rispetto al giorno precedente). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2.102, su 11.303 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso diè del 18,59%. Il bollettino regionale giornaliero segnala una vittima nelle ultime 48 ore, cui si sommano ben 24 decessi risalenti ai giorni precedenti e registrati in ritardo. Invariata l’occupazione delle terapie intensive, a quota 16, mentre i ricoveri in degenza scendono a 339 (-26 rispetto al giorno precedente). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

