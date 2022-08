Covid oggi Sicilia, 1.732 contagi e 4 morti: bollettino 24 agosto (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 1.732, su 11.835 tamponi processati, i contagi da coronavirus in Sicilia oggi secondo i numeri del bollettino Covid. Registrati 4 morti. Gli attuali positivi nell’Isola sono 83.644 (4.034 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 5.762, mentre dei 4 decessi riportati oggi (12.019 dall’inizio dell’emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 527, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 370 a Palermo, 334 a Catania, 270 a Messina, 135 a Ragusa, 116 a Trapani, 170 a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono complessivamente 1.732, su 11.835 tamponi processati, ida coronavirus insecondo i numeri del. Registrati 4. Gli attuali positivi nell’Isola sono 83.644 (4.034 in meno rispetto a ieri). Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 5.762, mentre dei 4 decessi riportati(12.019 dall’inizio dell’emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 527, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 370 a Palermo, 334 a Catania, 270 a Messina, 135 a Ragusa, 116 a Trapani, 170 a ...

