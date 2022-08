Covid, news. Il Bollettino: 35.360 nuovi casi, 134 morti. Tasso positività al 17% (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore eseguiti 207.761 tamponi. In calo intensive (-1) e ricoveri (-138). Per l'Agenas è stabile al 10% la quota di posti letto con pazienti Covid nei reparti ordinari (un anno fa era al 7%) e sono solo tre le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sempre su base nazionale, ferma al 3% la percentuale di rianimazioni in cui si trovano persone colpite dal virus (un anno fa era al 5%). Ema verso ok a vaccini aggiornati a Omicron dall'1 settembre Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nelle ultime 24 ore eseguiti 207.761 tamponi. In calo intensive (-1) e ricoveri (-138). Per l'Agenas è stabile al 10% la quota di posti letto con pazientinei reparti ordinari (un anno fa era al 7%) e sono solo tre le regioni in cui il valore supera la soglia del 15%: Umbria (25%), Calabria (20%) e Liguria (20%). Sempre su base nazionale, ferma al 3% la percentuale di rianimazioni in cui si trovano persone colpite dal virus (un anno fa era al 5%). Ema verso ok a vaccini aggiornati a Omicron dall'1 settembre

