Covid, le news. Agenas, occupazione reparti ferma a 10% ma cala in 7 regioni. LIVE (Di mercoledì 24 agosto 2022) E' italiano il primo caso risultato contemporaneamente positivo a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco terrà una riunione straordinaria il primo settembre per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron. In Italia in 24 ore 35.360 di casi secondo il Ministero della Salute, i morti sono 134. Tasso di positività al 17%

